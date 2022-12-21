ЗАМАНА - "Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года пресекли более 4000 фактов хищения энергии на 535 млн рублей

"Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года пресекли более 4000 фактов хищения энергии на 535 млн рублей

Автор
21 декабря, 2022. Среда 11:20
|||
&quot;Россети Северный Кавказ&quot; с начала 2022 года пресекли более 4000 фактов хищения энергии на 535 млн рублей

Специалисты корпорации "Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года пресекли в субъектах округа более 4000 хищений на 535 млн рублей. Большая часть случаев зарегистрирована в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

"Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года пресекли более 4000 фактов хищения энергии на 535 млн рублей

"Эксперты обнаружили и остановили в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 4 203 факта безучетного и бездоговорного использования энергоресурса объемом около 138,3 млн кВт/ч на сумму 535,5 млн рублей. В том числе 1 837 фактов бездоговорного использования и 2 366 случаев - в обход приборов учета", — сообщает ведомство.

В корпорации уточнили, что среди субъектов Северного Кавказа "по объему выявленных фактов энерговоровства по традиции лидирует Дагестан", где представители энергокомпании пресекли почти 2500 случаев на 353 миллиона рублей. 

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top