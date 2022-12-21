"Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года пресекли более 4000 фактов хищения энергии на 535 млн рублей

Специалисты корпорации "Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года пресекли в субъектах округа более 4000 хищений на 535 млн рублей. Большая часть случаев зарегистрирована в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

"Эксперты обнаружили и остановили в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 4 203 факта безучетного и бездоговорного использования энергоресурса объемом около 138,3 млн кВт/ч на сумму 535,5 млн рублей. В том числе 1 837 фактов бездоговорного использования и 2 366 случаев - в обход приборов учета", — сообщает ведомство.

В корпорации уточнили, что среди субъектов Северного Кавказа "по объему выявленных фактов энерговоровства по традиции лидирует Дагестан", где представители энергокомпании пресекли почти 2500 случаев на 353 миллиона рублей.