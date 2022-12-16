В Дагестане к концу 2023 года установят 9 зарядных станций

Как заявил заместитель главы Минэнерго региона Магомед Алибеков, в общем в Дагестане до конца будущего года планируют установить и подключить девять таких ЭЗС. На реализацию проекта из федерального бюджета выделят порядка 25 млн рублей, дабы инвесторы смогли покрыть часть своих затрат. «Такая мера делает участие в программе выгодным и привлекательным для бизнеса. Уже сегодня существуют компании, готовые присоединиться к этой работе», – рассказал Алибеков. Он также добавил, что развитие зарядной сети в республике в перспективе станет стимулом для перехода дагестанцев на экологически чистый транспорт.