Начиная обсуждение, глава кабмина региона озвучил, что в сегодняшнее сложное время поддержание требуемого уровня инвестиций является одной из основных целей органов власти всех уровней.

Как он сообщил, для этого в Дагестане обеспечены необходимая основа и инструменты развития, утверждены стимулирующие налоговые льготы, создан реестр инвестпроектов, куда вошли 49 проектов.

«На этом совещании мы сконцентрируем внимание на проектах в отрасли возобновляемых природных ресурсов. Тем более, что развитие энергетической инфраструктуры является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года. Наличие в регионе больших запасов возобновляемых природных ресурсов, например, солнечной и ветровой энергии, позволяют привлекать инвестиции для реализации проектов в области возобновляемой энергетики», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.