В Дагестане производство электроэнергии увеличится на 12 процентов

Было озвучено, что региону требуется выравнивание баланса между генерацией и потреблением электричества. На данный момент Дагестан способен обеспечить свои потребности в электроэнергии лишь на 60 процентов. «Ввод объекта в работу увеличит выработку электроэнергии на 750 млн кВт•ч, что покроет примерно на 12 процентов потребление электричества в регионе. Кроме того, новая ВЭС позволит улучшить надежность и качество электроснабжения, а также уменьшить потери в электросетях», – сообщил Мурадов. Возведение ВЭС пройдет на территории Махачкалы, Новолакского (Новострой) и Кумторкалинского районов. Начало работы объекта должно состояться в середине 2026 года.