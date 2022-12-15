Дагестанские льготники могут бесплатно газифицировать свое жилье

«Социальная выплата предоставляется в размере не более 90 000 рублей на одно жилое помещение», – заявляет ведомство. Уточняют, что получить услугу можно будет через МФЦ, портал «Госуслуг» или заявив в управление социальной защиты населения по месту жительства. Денежная компенсация предоставляется только один раз независимо от числа собственников газифицируемого жилья.