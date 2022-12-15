"Россети Северный Кавказ" осуществляют системную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности за электричество в Дагестане. С начала нынешнего года суды различных инстанций приняли в пользу компании "Дагэнерго" 5 547 решений на 656 млн рублей. Из них 4 937 судебных решений на 56 миллионов рублей приходятся на граждан, 610 решений на сумму более 599 млн рублей - на юридических лиц", — заявляет пресс-служба.
Самые крупные суммы были взысканы с компаний ЖКХ региона, остающихся основными должниками корпорации.