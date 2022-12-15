"Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года взыскали более 650 млн рублей с дагестанских неплательщиков

Автор Дарья |||

Должники за использованное электричество в Дагестане с начала 2022 года заплатили по итогам судебных решений более 650 миллионов рублей, основная часть суммы — долги юридических лиц, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу корпорации "Россети Северный Кавказ".