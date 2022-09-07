Как уточняет пресс-служба энергокомпании, плановые отключения будут осуществляться в соответствии с утвержденным ПАО «Газпром» «Комплексным планом-графиком диагностических и ремонтных работ в этом году на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Так, АО «Газпром газораспределение Махачкала» сообщает, что Ленинском районе будет отключен газ в связи с осуществлением технических работ. Это произойдет 20 сентября с 11:00 до 15:00 по улице Гайдара 35.
В Ленинском районе Махачкалы временно отключат газ
- Автор Дарья
- 07 сентября, 2022. Среда 14:44
Корпорация «Газпром межрегионгаз Махачкала» опубликовала список населенных пунктов, в которых будет приостановлено газоснабжение в течение сентября 2022 года.
Как уточняет пресс-служба энергокомпании, плановые отключения будут осуществляться в соответствии с утвержденным ПАО «Газпром» «Комплексным планом-графиком диагностических и ремонтных работ в этом году на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
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