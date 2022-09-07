В Ленинском районе Махачкалы временно отключат газ

Как уточняет пресс-служба энергокомпании, плановые отключения будут осуществляться в соответствии с утвержденным ПАО «Газпром» «Комплексным планом-графиком диагностических и ремонтных работ в этом году на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Так, АО «Газпром газораспределение Махачкала» сообщает, что Ленинском районе будет отключен газ в связи с осуществлением технических работ. Это произойдет 20 сентября с 11:00 до 15:00 по улице Гайдара 35.