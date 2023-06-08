В нем приняли участие депутаты парламента, представители заинтересованных министерств и ведомств, Экспертного совета профильного Комитета и общественных организаций.
Поприветствовав участников мероприятия, председатель Комитета Народного Собрания по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Сефер Алиев.
Затем с докладом выступил заместитель председателя Комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Осман Булатов.
Он сообщил, что законопроект подготовлен группой депутатов в целях совершенствования законодательства РД в части развития предпринимательства.
Было отмечено, что действующий республиканский закон не учитывает возросшую предпринимательскую активность и значительное влияние малого и среднего предпринимательства на социально-экономическое развитие Дагестана. «Все это накладывает существенные ограничения на развитие такого важного для экономики республики сектора, как малого и среднее предпринимательство, и определяет необходимость принятия закона в новой редакции, который регулирует более детально сферу развития малого и среднего предпринимательства с учетом современных условий и влияния антироссийских санкций», - отметил Осман Булатов.
Депутат добавил, что законопроектом устанавливаются полномочия Главы РД, разграничены полномочия органов исполнительной и законодательной власти, а также координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
«Для эффективного ведения бизнеса необходимо проводить работу по всем направлениям, в том числе совершенствовать законодательство, расширять перечень мер государственной поддержки.
Уверен, что принятие нового закона во многом будет способствовать позитивной динамике развития предпринимательства в республике», - отметил Гаджи Гаджиев. Он поблагодарил Комитет парламента за проделанную работу, плодотворное сотрудничество в вопросах развития предпринимательства в Дагестане.
Затем состоялся обмен мнениями.
Участники мероприятия отметили важность принятия данного законопроекта и поблагодарили депутатов за проявленную инициативу.
Свои предложения и замечания озвучили представители Минимущества РД, Минпромторга РД, Минсельхозпрода РД, Минтуризма РД и другие участники мероприятия.
Было сказано, что в предлагаемом законопроекте учтен ряд важных аспектов в части промышленного производства, развития сельского хозяйства, поддержки сельхозпроизводителей и производителей продукции народных художественных промыслов, кредитного финансирования и многих других направлений.
Участники «круглого стола» в целом констатировали, что разработанный законопроект – всеобъемлющий, и его популяризация позволит выйти бизнесу «из тени», увеличить налоговую базу и пополнить республиканский бюджет.
По итогам заседания «круглого стола» был принят ряд рекомендаций.
Информационно-аналитический отдел Аппарата Народного Собрания РД