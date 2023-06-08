АО «МСП Банк» поддержит развитие бизнеса в Дагестане

В обсуждении также поучаствовали заместитель Председателя правления МСП Банка Арсан Демильханов, начальник дирекции республиканского развития МСП Банка Виталий Машков и глава Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Гусейн Гусейнов.

Компания «МСП Банк» ведет финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В регионе банк работает с 2019 года и за этот период компания выдала дагестанским представителям бизнеса около 250 банковских гарантий и кредитов на общую сумму 2,3 миллиарда рублей.

В процессе встречи стороны рассмотрели вопросы оказания мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса и вопросы совершенствования законодательной базы в этом направлении.

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