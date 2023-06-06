ЗАМАНА - Дагестан и Узбекистан собираются развивать торгово-экономическое сотрудничество

Дагестан и Узбекистан собираются развивать торгово-экономическое сотрудничество

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06 июня, 2023. Вторник 08:22
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Дагестан и Узбекистан собираются развивать торгово-экономическое сотрудничество
Вчера, 5 мая, в Махачкале в здании Дома Дружбы глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с делегацией Сената Олий Мажлиса Узбекистана во главе с Первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыком Сафаевым.
Дагестан и Узбекистан собираются развивать торгово-экономическое сотрудничество

Начал обсуждение Ильяс Умаханов, поприветствовавший гостей из Узбекистана от имени Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, а также пожелал собравшимся плодотворной работы.

Далее слово взял Абдулмуслим Абдулмуслимов, который в своем приветственном выступлении выразил уверенность, что встреча придаст новый импульс ходу активизации взаимовыгодных связей между Дагестаном Российской Федерации и Узбекистаном по всем социально-экономическим отраслям.

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