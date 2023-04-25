Цифровой рубль будет запущен до конца 2023 года

"В данный момент занимаемся развитием цифрового рубля. Центральный банк в нынешнем году уже запустил эксперимент, а до конца 2023 года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль", — высказался министр, участвуя в марафоне "Знание". Далее Силуанов озвучил, что цифровой рубль — на 100% надежный инструмент, совершенно прозрачный. "По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда направлены деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", — прокомментировал он.