ЗАМАНА - Цифровой рубль будет запущен до конца 2023 года

Цифровой рубль будет запущен до конца 2023 года

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25 апреля, 2023. Вторник 10:14
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Цифровой рубль будет запущен до конца 2023 года

Банк РФ до конца 2023 года даст старт в обращение цифровому рублю, проинформировал глава Минфина страны Антон Силуанов.

Цифровой рубль будет запущен до конца 2023 года

"В данный момент занимаемся развитием цифрового рубля. Центральный банк в нынешнем году уже запустил эксперимент, а до конца 2023 года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль", — высказался министр, участвуя в марафоне "Знание". Далее Силуанов озвучил, что цифровой рубль — на 100% надежный инструмент, совершенно прозрачный. "По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда направлены деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", — прокомментировал он.

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