ЗАМАНА - Закладку виноградников на площади 600 га осуществят в Дербентском районе в рамках инвестпроектов

Закладку виноградников на площади 600 га осуществят в Дербентском районе в рамках инвестпроектов

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05 апреля, 2023. Среда 08:22
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Закладку виноградников на площади 600 га осуществят в Дербентском районе в рамках инвестпроектов
Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов с рабочим визитом побывал на площадке АО «Кизлярский коньячный завод» в Дербентском районе, где в планах реализация двух крупных инвестпроектов.
Закладку виноградников на площади 600 га осуществят в Дербентском районе в рамках инвестпроектов

На площадке Абдулмуталибова встретили председатель Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Шериф Керимханов и гендиректор АО «имени Наримана Алиева» Махач Атаев.

Как сообщил в процессе осмотра территории Махач Атаев, в рамках инвестиционных проектов в нынешнем году планируется закладка виноградников на участках 330 га и 311 га.

«В рамках реализации проекта в селе «сельсовет «Первомайский» Дербентского района на площади 110 га осуществлена плантажная вспашка, также разбивка участка на площади 70 га и закладка новых виноградников проведена на площади 20 га сорта «Ркацители», — рассказал он вице-премьеру.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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