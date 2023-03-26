В Дагестане планируют к концу 2023 года построить завод стройматериалов

Автор Дарья |||

Завод строительных материалов за 1,7 млрд рублей собираются возвести в 2023 году на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Каспийске, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономики Дагестана Гаджи Султанова.