ЗАМАНА - В ходе реализации инвестпроектов ООО «Алияк» в Дагестане будет создано порядка 300 рабочих мест

В ходе реализации инвестпроектов ООО «Алияк» в Дагестане будет создано порядка 300 рабочих мест

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22 марта, 2023. Среда 11:15
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В ходе реализации инвестпроектов ООО «Алияк» в Дагестане будет создано порядка 300 рабочих мест
Вчера, 21 марта, под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Наримана Абдулмуталибова прошло собрание на тему реализации инвестпроектов ООО «АЛИЯК».
В ходе реализации инвестпроектов ООО «Алияк» в Дагестане будет создано порядка 300 рабочих мест

Поприветствовав собравшихся, Абдулмуталибов озвучил, что реализация проектов благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие региона.

«Инициатор реализует 5 инвестпроектов в южных районах Дагестана, из них два в сельскохозяйственной сфере и три в туристической. В планах обеспечить порядка 300 рабочих мест. В сегодняшних условиях задача у инициатора проекта в множество раз усложнилась, перестраивается логистика и многие иные факторы, которые влияют на инвестиционный процесс, и потому, коллеги, наша с вами цель направлена на минимизацию рисков бизнеса, уменьшение административного давления, оказание как можно большего числа мер государственной поддержки. В ходе сопровождения проектов компании определяются проблемные вопросы, по возможности они решаются в рабочем режиме. Но есть ряд проблем, требующих внимания и быстроты нашего реагирования для планомерной реализации проектов», — выступил вице-премьер.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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