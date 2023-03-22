Поприветствовав собравшихся, Абдулмуталибов озвучил, что реализация проектов благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие региона.

«Инициатор реализует 5 инвестпроектов в южных районах Дагестана, из них два в сельскохозяйственной сфере и три в туристической. В планах обеспечить порядка 300 рабочих мест. В сегодняшних условиях задача у инициатора проекта в множество раз усложнилась, перестраивается логистика и многие иные факторы, которые влияют на инвестиционный процесс, и потому, коллеги, наша с вами цель направлена на минимизацию рисков бизнеса, уменьшение административного давления, оказание как можно большего числа мер государственной поддержки. В ходе сопровождения проектов компании определяются проблемные вопросы, по возможности они решаются в рабочем режиме. Но есть ряд проблем, требующих внимания и быстроты нашего реагирования для планомерной реализации проектов», — выступил вице-премьер.

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