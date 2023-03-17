Постановлением руководителя Дагестана инициатору дан в аренду без торгов участок земли площадью 10,5 га.

Там планируется возведение современного консервного завода по производству концентрата из плодовоовощной продукции, соков прямого отжима, а также восстановленных соков проектной мощностью около 15000 тонн.

В общем объем инвестиций будет составлять 2,4 млрд рублей, в планах обеспечить 103 новых рабочих места. Проект реализуют за счет собственных и заемных средств.

В планах, что ежегодный объем налогов и платежей в бюджет региона составит около 30,4 миллионов рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.