ЗАМАНА - Новый консервный завод появится в Дагестане

Новый консервный завод появится в Дагестане

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17 марта, 2023. Пятница 08:23
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Новый консервный завод появится в Дагестане
В рамках визита в Дагестанские Огни глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с реализуемым в городе инвестпроектом по производству концентрированных соков, пюре и нектаров ООО «Хазар».
Новый консервный завод появится в Дагестане

Постановлением руководителя Дагестана инициатору дан в аренду без торгов участок земли площадью 10,5 га.

Там планируется возведение современного консервного завода по производству концентрата из плодовоовощной продукции, соков прямого отжима, а также восстановленных соков проектной мощностью около 15000 тонн.

В общем объем инвестиций будет составлять 2,4 млрд рублей, в планах обеспечить 103 новых рабочих места. Проект реализуют за счет собственных и заемных средств. 

В планах, что ежегодный объем налогов и платежей в бюджет региона составит около 30,4 миллионов рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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