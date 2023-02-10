В регионе собираются реализовать большие якорные инвестпроекты, например: строительство каспийского курорта «Каякент», формирование особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Каспийский прибрежный кластер» и всероссийского детского центра «Дагестан».
Дагестанское правительство совместно с компанией «Творческие технологии» продумали особую концепцию и проект плана мероприятий по реализации этапов предпроектной и проектной подготовки возведения каспийского курорта «Каякент».
На территории данного курорта также будет построен Всероссийский детский центр «Дагестан», планируется, что объект будет работать круглогодично, вмещая 1260 детей в смену.