ЗАМАНА - В 2022 году объем услуг туристической сферы в Дагестане увеличился до 7 млрд рублей

В 2022 году объем услуг туристической сферы в Дагестане увеличился до 7 млрд рублей

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10 февраля, 2023. Пятница 08:48
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В 2022 году объем услуг туристической сферы в Дагестане увеличился до 7 млрд рублей

В 2022 году туристический поток в Дагестан составил около 1,5 млн человек. Вместе с этим увеличился и объем услуг сферы – до 7 миллиардов рублей.

В 2022 году объем услуг туристической сферы в Дагестане увеличился до 7 млрд рублей

В регионе собираются реализовать большие якорные инвестпроекты, например: строительство каспийского курорта «Каякент», формирование особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Каспийский прибрежный кластер» и всероссийского детского центра «Дагестан».

Дагестанское правительство совместно с компанией «Творческие технологии» продумали особую концепцию и проект плана мероприятий по реализации этапов предпроектной и проектной подготовки возведения каспийского курорта «Каякент».

На территории данного курорта также будет построен Всероссийский детский центр «Дагестан», планируется, что объект будет работать круглогодично, вмещая 1260 детей в смену.

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