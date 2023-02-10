В 2022 году объем услуг туристической сферы в Дагестане увеличился до 7 млрд рублей

Автор Дарья |||

В 2022 году туристический поток в Дагестан составил около 1,5 млн человек. Вместе с этим увеличился и объем услуг сферы – до 7 миллиардов рублей.