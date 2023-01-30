После «прямой линии» с Главой Дагестана предпринимателю помогут в реализации туристического проекта

27 января первый заместитель главы кабмина Дагестана Руслан Алиев провел встречу с бизнесменом Ахмедом Магомедовым, представляющим ассоциацию туристических операторов республики. Встреча состоялась в рамках исполнения поручения, которое было дано в процессе прямой линии с руководителем региона Сергеем Меликовым.

На встрече инициаторы проекта презентовали его, рассказали об идее создания горного глэмпинга, который пользуется большой популярностью среди туристов.

«Некоторые вопросы, которые связаны с инфраструктурой в районе, мы решаем своими силами. Например, мы подвели воду к объектам «Альпийской деревни», протянули линию электропередачи, где планируется возводить глэмпинг, обеспечили высокоскоростной интернет.

Но, к сожалению, существует основная проблема, которую, увы, мы сами решить не можем. Наше село существует и даже находится на картах, но земли, закрепленной за ним, нет. Это создает крупные сложности в работе и ограничивает участие населенного пункта в региональных программах», — высказался Магомедов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.