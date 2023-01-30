ЗАМАНА - В 2023 году в Дербентском районе стартует реализация инвестпроекта по закладке виноградника

В 2023 году в Дербентском районе стартует реализация инвестпроекта по закладке виноградника

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30 января, 2023. Понедельник 08:14
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В 2023 году в Дербентском районе стартует реализация инвестпроекта по закладке виноградника
28 января заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов с рабочей поездкой посетил Дербентский район.
В 2023 году в Дербентском районе стартует реализация инвестпроекта по закладке виноградника

Нариман Абдулмуталибов совместно с председателем республиканского Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Шерифом Керимхановым и руководителем Дербентского района Мавсумом Рагимовым ознакомился с инвестпроектом по закладке виноградника с капельным орошением на участке площадью 331,8 га, планируемого к реализации в населенном пункте Джалган Дербентского района.

Как заявил лидер района, на данный момент на участке генеральные подрядчики осуществили очистку дренажных систем протяженностью 8 километров и провели глубокую вспашку почвы на площади 95 га.

«На стадии создания проектной документации пребывают определенные рабочие проекты: по организации территории, закладки виноградников и ухода за молодыми виноградными насаждениями, организация пруда для орошения земельного участка, капельного орошения земельного участка и дренажных каналов. Следуя графику, весной нынешнего года планируется закладка виноградников», — поделился планами Мавсум Рагимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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