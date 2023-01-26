В Дагестане замедлился рост цен на продукты, машины и мебель

В Дагестане в конце минувшего года замедлился рост цен на сахар, крупы, муку и макаронные изделия, информирует пресс-служба республиканского отделения Центробанка.

«Таких товаров стало больше на рынках республики благодаря отличному урожаю зерновых и сахарной свеклы в России. Кондитерская продукция подешевела на фоне уменьшения затрат производителей на сахар и муку», – заявляет ведомство.

Уточняется также, что за счет падения затрат на корма и благодаря государственной поддержке животноводов субъекта выросло производство молока, что в свою очередь повлияло на уменьшение его себестоимости и производимых из него продуктов

«В конце 2022 года продолжил замедляться рост цен на легковые машины и мебель, стали дешевле шины на фоне сдержанного потребительского спроса. Ускорилось падение цен на смартфоны. Импортные поставки помогли увеличить предложение моющих и чистящих средств и уменьшить годовой рост цен на них. При этом в регионе ускорился рост цен на услуги ЖКХ. На это повлиял перенос индексации тарифов с 1 июля текущего года на 1 декабря минувшего года», – высказался управляющий отделением НБ Дагестана Мурад Идрисов.