ЗАМАНА - Рекордный показатель средств в 2022 году выдали финансовые организации Дагестанским предпринимателям

Рекордный показатель средств в 2022 году выдали финансовые организации Дагестанским предпринимателям

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17 января, 2023. Вторник 14:16
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Рекордный показатель средств в 2022 году выдали финансовые организации Дагестанским предпринимателям

Подведомственным учреждением Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана - Гарантийным фондом РД превышены показатели в 9 раз по сравнению с таким же периодом 2021 года. 

Рекордный показатель средств в 2022 году выдали финансовые организации Дагестанским предпринимателям

В минувшем году помощь Гарантийного фонда региона получили 237 субъектов МСП РД на общую сумму поручительств в размере 973 млн рублей, а привлеченная сумма кредитов составила 1741 млн рублей. 

Это на 880 процентов больше, чем за 2021 год. 

 

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