В минувшем году помощь Гарантийного фонда региона получили 237 субъектов МСП РД на общую сумму поручительств в размере 973 млн рублей, а привлеченная сумма кредитов составила 1741 млн рублей.
Это на 880 процентов больше, чем за 2021 год.
Подведомственным учреждением Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана - Гарантийным фондом РД превышены показатели в 9 раз по сравнению с таким же периодом 2021 года.
В минувшем году помощь Гарантийного фонда региона получили 237 субъектов МСП РД на общую сумму поручительств в размере 973 млн рублей, а привлеченная сумма кредитов составила 1741 млн рублей.
Это на 880 процентов больше, чем за 2021 год.
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