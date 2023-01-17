Начиная обсуждение, премьер озвучил, что ведомство исполняет одну из важнейших функций в процессе осуществления финансовой деятельности – финансовый контроль.

«Госфинконтроль РД осуществляет функцию и внутреннего государственного финансового контроля, и контроля в области закупок.

За минувший год Служба провела 160 контрольных мероприятий, в ходе которых выявилось нецелевое использование средств в размере 150 млн рублей», — заметил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.