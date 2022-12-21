ЗАМАНА - В Дагестане собираются выращивать хлопок в промышленных масштабах

В Дагестане собираются выращивать хлопок в промышленных масштабах

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21 декабря, 2022. Среда 15:52
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В Дагестане собираются выращивать хлопок в промышленных масштабах

Об этом сообщает Минсельхоз РФ. Инициатива республики поддержана на федеральном уровне.

В Дагестане собираются выращивать хлопок в промышленных масштабах

Пилотные проекты в этой области с успехом реализуются в Ногайском и Кизлярском районах. А уже в будущем году в республике собираются увеличить площадь под хлопком до 1 000 га.  

Дабы выбрать оптимальные территории для культивации этого растения, дагестанские аграрии экспериментально засеют от 30 до 50 га в разных районах региона. В общем будет опробовано 12 сортов.   Стоит напомнить, что о планах производства хлопка в регионе в октябре нынешнего года заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отмечал, что эта культура применяется в текстильной промышленности, а также в получении пороха.  

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