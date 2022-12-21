В Дагестане собираются выращивать хлопок в промышленных масштабах

Пилотные проекты в этой области с успехом реализуются в Ногайском и Кизлярском районах. А уже в будущем году в республике собираются увеличить площадь под хлопком до 1 000 га.

Дабы выбрать оптимальные территории для культивации этого растения, дагестанские аграрии экспериментально засеют от 30 до 50 га в разных районах региона. В общем будет опробовано 12 сортов. Стоит напомнить, что о планах производства хлопка в регионе в октябре нынешнего года заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отмечал, что эта культура применяется в текстильной промышленности, а также в получении пороха.