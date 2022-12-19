Весной 2023 года состоится агропромышленный форум «Даг-Агро-Каспий»

Для выставки «Даг-Агро-Каспий» аграрные российские предприятия подготовят широкий ассортимент материалов, техники, оборудования для производства и переработки продукции растениеводства. Мероприятие пройдет на площадке Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева. Опыт проведения таких мероприятий на этой площадке имеется, например, осенью там состоялась десятая выставка тепличного хозяйства «Даг-Агро».

Как высказался первый заместитель министра, сегодня АПК Дагестана показывает устойчивый рост. Обновляемым секторам аграрной экономики необходим приток новых технологий, инноваций, подходов к решению возникающих вопросов в садоводстве, виноградарстве, в овощеводстве и иных сферах растениеводства.