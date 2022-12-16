Министерство экономики РФ дало старт созданию мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

Минэкономики РФ совместно с руководством Дагестана и АО «Кавказ. РФ» начали деятельность по формированию концепции и плану по развитию территорий особой экономической зоны и всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер». Об этом проинформировал заместитель главы федерального ведомства Сергей Назаров в ходе рабочей поездки в регион.

По полученной информации, Минэкономики России были установлены основные параметры развития прибрежной зоны в границах особой экономической зоны республики — всесезонного туристко-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер».

«К 2026 году планируется обустроить береговую полосу протяженностью 6 километров и обеспечить современную туристскую инфраструктуру», — озвучил Назаров, добавив, что реализация этого проекта позволит привлечь не менее 50 млрд инвестиций для развития области туризма в Дагестане.