ЗАМАНА - Министерство экономики РФ дало старт созданию мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

Министерство экономики РФ дало старт созданию мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

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16 декабря, 2022. Пятница 08:20
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Министерство экономики РФ дало старт созданию мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

Минэкономики РФ совместно с руководством Дагестана и АО «Кавказ. РФ» начали деятельность по формированию концепции и плану по развитию территорий особой экономической зоны и всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер». Об этом проинформировал заместитель главы федерального ведомства Сергей Назаров в ходе рабочей поездки в регион.

Министерство экономики РФ дало старт созданию мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

По полученной информации, Минэкономики России были установлены основные параметры развития прибрежной зоны в границах особой экономической зоны республики — всесезонного туристко-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер».

«К 2026 году планируется обустроить береговую полосу протяженностью 6 километров и обеспечить современную туристскую инфраструктуру», — озвучил Назаров, добавив, что реализация этого проекта позволит привлечь не менее 50 млрд инвестиций для развития области туризма в Дагестане.

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