В Минсельхозпроде Дагестана состоялось собрание на тему развития сельского хозяйства Акушинского района

Начиная обсуждение, Аджеков подчеркнул роль Акушинского района в АПК региона. Район находится на 2 месте по поголовью овец, 4-е по поголовью КРС, 3-е по производству овощей, а по ряду других направлений сельского хозяйства фиксируются устойчивые производственные показатели. Потенциал у района большой и для раскрытия существующих возможностей крайне важно слаженное сотрудничество экспертов министерства и администрации района. Министр сельского хозяйства обратил внимание лидеров района на планы ведомства оказывать всяческую поддержку. На данный момент имеется много направлений поддержки АПК. К тому же с 2023 года открывается крайне важное для Дагестана направление по государственной поддержке овощеводства и картофелеводства, в том числе личных подсобных хозяйств, что имеет и для Акушинского района большое значение. Подробнее материал можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.