В Дагестане в 2023 году планируют заложить 800 га новых садов

Площадь садов в Дагестане в будущем году может вырасти на 800 гектаров. Особое внимание будет уделяться саженцам для интенсивного садоводства.

«В следующем году мы ставим себе цель по обеспечению закладки садов на площади не менее 800 гектаров. С учетом увеличения площадей под садами особое внимание будет уделено подбору качественного посадочного материала, особенно для интенсивного садоводства», — рассказал глава Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков. Как он заявил, собственные наработки в этом направлении уже есть у компании «Полоса» и Федерального аграрного научного центра.

