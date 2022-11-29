Иса Мигитинов: «Предпринимателю нужно быть уверенным в своем деле, и государство всегда поможет»

– Иса Магомедович, на протяжении долгого времени Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан совместно с Центром «Мой бизнес» помогает развитию бизнеса. Как эти две структуры взаимосвязаны?

– Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан – это юридическое лицо, а Центр «Мой бизнес» на основании приказа Минэкономразвития РФ был открыт в каждом центре поддержки предпринимательства. В нашем случае Центр «Мой бизнес» – это структурное подразделение ГАУ РД «ЦПП РД».

– Какие услуги вы предоставляете в Центре?

– Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан, можно сказать, оказывает всестороннюю поддержку нашим предпринимателям, физическим лицам, которые только планируют начать свою предпринимательскую деятельность, и самозанятым гражданам. Если их всех перечислять, то у нас не хватит времени. На сегодняшний день самая актуальная тема – это грантовая поддержка для молодых и социальных предпринимателей, для которой Агентство по предпринимательству и инвестициям республики объявило конкурс: до 29 ноября молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет могут подавать заявки на получение гранта в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Но для того чтобы получить этот грант, наши молодые и социальные предприниматели должны пройти обучение в нашем центре поддержки предпринимательства. Также очень много образовательных мероприятий, которые мы проводим для СМСП и самозанятых граждан, в частности, обучение по 223-ФЗ и 44-ФЗ, женское предпринимательство, обучение по основам интернет-маркетинга, образовательные программы для детей и т.д.

Если говорить про маркетинговые услуги, то на сегодняшний день мы оказали порядка 60 услуг СМСП и самозанятым, разработали логобуки, фирменные стили для 30 самозанятых, оказывали содействие в продвижении товаров и услуг на маркетплейсах Ozon и Wildberries, для 24 СМСП и самозанятых граждан разрабатывали и составляли бизнес-планы, содействовали в сертификации продукции, по электронному документообороту, в популяризации продукции услуг.

– За какими мерами поддержки чаще всего обращаются предприниматели?

– На сегодняшний день самая востребованная услуга нашего центра – это выход на маркетплейсы. Сами знаете, что реализация товара сейчас затруднена, и предприниматели понимают, что, открыв электронный магазин, смогут окупить свои затраты.

– Ваша организация также проводит мероприятия для бизнеса. В каком формате они проходят и что уже было проведено?

– Нами проведен ряд семинаров-совещаний с органами исполнительной власти, контрольно-надзорными органами. На эти мероприятия мы приглашаем наших предпринимателей и даем им возможность на месте решать возникающие вопросы, узнавать больше о мерах господдержки, знакомиться с системой, которая всегда открыта для них. Подробнее интервью можно прочитать на сайте.