Представитель Общественной палаты Дагестана посетил ЛДНР
- Автор Шахри
- 06 сентября, 2022. Вторник 07:28
Ян Иванов в составе российской делегации посетил ЛДНР, где встретился с Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Леонид Иванович поблагодарил члена ОП РД и в его лице весь дагестанский народ за неравнодушие и поддержку. «Народ нашей Республики как никто другой знает, что несёт в себе террористическая угроза, международные бандформирования, которые пытались дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Весь народ России и Дагестана всегда давал, даёт и будет давать отпор такой агрессии. Мы вместе с братским народом Донбасса против фашистов, националистов и западных захватчиков!», – заявил Иванов Ян по итогу встречи.
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