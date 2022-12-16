ЗАМАНА - В Дагестане за 2022 год на 14 процентов упало количество преступлений террористического характера

В Дагестане за 2022 год на 14 процентов упало количество преступлений террористического характера

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16 декабря, 2022. Пятница 09:49
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В Дагестане за 2022 год на 14 процентов упало количество преступлений террористического характера
Организацию работы органов исполнительной власти Дагестана в сфере противодействия терроризму обсудили вчера, 15 декабря, на собрании руководства Дагестана под контролем главы кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане за 2022 год на 14 процентов упало количество преступлений террористического характера

Начиная обсуждение, премьер напомнил, что следуя Указу Правительства Дагестана № 61 от 14 марта 2017 г., органы власти субъекта были наделены различными полномочиями по реализации мероприятий антитеррористического характера.

Он проинформировал, что благодаря комплексу принимаемых мер уменьшается доля преступлений этой направленности в общей структуре преступности. По сведениям публичного сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры России, по итогам прошедшего периода этого года в регионе зафиксировано 394 преступления террористического характера, что на 14 процентов меньше такого же периода минувшего года.

«Считаю, что подобных результатов получилось достичь, в том числе, благодаря налаженному сотрудничеству органов государственной власти Дагестана с органами прокуратуры и правоохранительным блоком», — высказался глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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