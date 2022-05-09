Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, митинги, посвящённые Дню Великой Победы, прошли во всех сельских поселениях района в рамках задач, поставленных Главой Магарамкентского района Ахмедовым Фаридом.
В Магарамкентском районе торжественно отмечают День Победы
- Автор Дарья
- 09 мая, 2022. Понедельник 18:57
В Магарамкентском районе торжественно отмечают День Победы.
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