Глава Дагестана Сергей Меликов присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Перед мероприятием состоялся короткий брифинг для журналистов центральных и республиканских СМИ. В ходе общения с журналистами глава РД поблагодарил их за объективное освещение информации касающейся истории второй мировой войны и проведения спецоперации Минобороны РФ в Украине.

«То, что происходит сегодня на площади наглядно отражает безусловную поддержку курса верховного главнокомандующего РФ и Российской армии народом Дагестана. Цель спецоперации не допустить распространение фашизма. Все тяготы войны и радость Победы вынес на своих плечах Советский народ, именно советский, поскольку за Родину воевали люди разных национальностей и конфессий. Все они плечом к плечу сражались с «чумой XX века». «Бессмертный полк» - это то, что объединяет людей в противодействии этому злу (фашизму)», - сказал Сергей Меликов.

Шествие многотысячной колонны участников акции открыло выступление военного оркестра, после чего люди с портретами своих прадедов, дедов, отцов, братьев и сыновей двинулись от площади Ленина по проспекту Гамзатова. Далее она разделилась на две группы, одна из которых прошлась до Родопского бульвара.

«Это самая ожидаемая нами акция, из-за пандемии 2 года шествие проходило в онлайн-формате, а сегодня мы идем в привычном режиме. Сейчас сложно подсчитать сколько людей участвуют в акции, но, по предварительной оценке, их не менее 30 тысяч. В этом году шествие отличается тем, что кроме портретов ветеранов Великой Отечественной войны, люди несут портреты родных – погибших в ходе проведения специальной войсковой операции на Донбассе и в Украине», - прокомментировал акцию руководитель регионального движения «Бессмертный полк России» Мухтар Амиров.

Он также отметил, что акцию поддержали практически все ведомства и общественные организации.

В свою очередь руководитель Минмолодежи РД Камил Саидов, отметил, что такое число участник фиксируется впервые, по мнению министра в таких мероприятиях проявляется патриотический дух дагестанцев.

«Сегодня я несу портрет своего земляка, односельчанина, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации в Украине. Сегодня многие шествуют с портретами наших современников – участников специальной войсковой операции. Это говорит о том, что народ поддерживает руководство страны и его политику в отношении нацизма», - сказал Камил Саидов.

Тысячи человек прошли с портретами своих родных и близких участников Великой Отечественной войны, других локальных вооруженных конфликтов и спецопераций. Колонну возглавлял глава республики Сергей Меликов с портретом своего деда - Нурмагомеда Меликова, с которого как признался глава и началась военная династия. Один из ее представителей сегодня также несет службу в Украине.

Работники силовых структур и кадеты шли организованными колоннами. Замыкали шествие волонтеры Победы, которые пронесли огромную копию Знамени Победы.

Участник шествия – махачкалинец Магомед Магомедов отметил, что ранее уже поддерживал акцию, в том числе и онлайн, однако пройтись плечом к плечу с вживую совсем другое дело.

«В такие моменты чувствуешь необыкновенный подъём духа. Сегодня я здесь вместе с сыном, и мне приятно что он задает вопросы о людях которых видит на портретах. Отвечая на эти вопросы не только сам вспоминаешь и переживаешь по новой историю Великой Отечественной войны, но и передаешь какие-то знания следующему поколению, которое уверен, четко усвоит, что нацизм и фашизм – явления чуждые людям», - сказал собеседник РИА «Дагестан».