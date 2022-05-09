Шествие «Бессмертного полка» прошло в Каспийске

Жители Каспийска присоединились к акции «Бессмертный полк». Они прошли по центральным улицам города с фотографиями своих родных - ветеранов, партизанов, блокадников тружеников тыла периода Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине.

Возглавили шествие мэр Каспийска Борис Гонцов и доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко. Акция «Бессмертный полк» - одна из самых масштабных инициатив, посвященных празднованию Победы.

В этом году после коронавирусных ограничений акция вновь проходит в

в онлайн-режиме. Шествие объединило в Каспийске более 5 тысяч человек.