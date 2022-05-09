Возглавили шествие мэр Каспийска Борис Гонцов и доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко.
Акция «Бессмертный полк» - одна из самых масштабных инициатив, посвященных празднованию Победы.
В этом году после коронавирусных ограничений акция вновь проходит в
в онлайн-режиме. Шествие объединило в Каспийске более 5 тысяч человек.
Шествие «Бессмертного полка» прошло в Каспийске
- Автор Дарья
- 09 мая, 2022. Понедельник 18:50
Жители Каспийска присоединились к акции «Бессмертный полк». Они прошли по центральным улицам города с фотографиями своих родных - ветеранов, партизанов, блокадников тружеников тыла периода Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине.
Возглавили шествие мэр Каспийска Борис Гонцов и доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко.
Акция «Бессмертный полк» - одна из самых масштабных инициатив, посвященных празднованию Победы.
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