ЗАМАНА - Шествие «Бессмертного полка» прошло в Каспийске

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Каспийске

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09 мая, 2022. Понедельник 18:50
Шествие «Бессмертного полка» прошло в Каспийске

Жители Каспийска присоединились к акции «Бессмертный полк». Они прошли по центральным улицам города с фотографиями своих родных - ветеранов, партизанов, блокадников тружеников тыла периода Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине.

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Каспийске
Zнамя Победы - Zнамя Мира

Возглавили шествие мэр Каспийска Борис Гонцов и доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко. Акция «Бессмертный полк» - одна из самых масштабных инициатив, посвященных празднованию Победы.
В этом году после коронавирусных ограничений акция вновь проходит в
в онлайн-режиме. Шествие объединило в Каспийске более 5 тысяч человек.

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