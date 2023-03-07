В нем поучаствовали лидеры органов исполнительной власти, сотрудники Управления Росприроднадзора по Дагестану, руководители муниципальных образований, главврачи медицинских организаций и другие ответственные структуры.

Начиная обсуждение, Махмудов озвучил, что в течение 7 дней в рамках проводимой туровой иммунизации среди детского населения, охват прививками составил 70,2 процента, при регламентированном 95 процентов.

Как он заявил, в общем в республике подлежат прививке против полиомиелита 437 320 детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно.

Он добавил, что по согласованию с Роспотребнадзором первый тур прививочной кампании продлен до 8 марта, проведение второго тура стартует 3 апреля и завершится 9. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.