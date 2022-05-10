Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил представителям СМИ, что консультации с ВОЗ о признании отечественной прививки от COVID-19 продолжаются.
Мурашко: Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от COVID-19
- Автор Дарья
- 10 мая, 2022. Вторник 09:23
Мурашко: Россия продолжает консультироваться с ВОЗ о признании препарата от коронавируса, пишет издание РИА "Новости".
"Продолжаются", — отметил он, отвечая на данный вопрос.
Последнее от Дарья
- Спортсмен Рашид Магомедов выступит в четвертьфинале АСА
- Актер Сергей Безруков подсказал, как можно спасти российские кинотеатры в условиях санкций
- Театр кукол Дагестана представил праздничную программу ко Дню Победы
- Netflix опубликовал полноценный трейлер 3 сезона шоу «Любовь, смерть и роботы»
- Портрет актрисы Мэрилин Монро ушёл с молотка за $195 млн