ЗАМАНА - Мурашко: Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от COVID-19

Мурашко: Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от COVID-19

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10 мая, 2022. Вторник 09:23
Мурашко: Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от COVID-19
Мурашко: Россия продолжает консультироваться с ВОЗ о признании препарата от коронавируса, пишет издание РИА "Новости".
Мурашко: Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от COVID-19
Вакцинация
Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил представителям СМИ, что консультации с ВОЗ о признании отечественной прививки от COVID-19 продолжаются.
"Продолжаются", — отметил он, отвечая на данный вопрос.
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