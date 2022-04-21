ЗАМАНА - Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей

Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей

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21 апреля, 2022. Четверг 14:43
Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей
Верховный суд России отказал девушке, просившей признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для иммунизации от COVID-19 детям от 12 до 17 лет, информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя истицы Пётра Карманова.
Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей
Вакцинация

"Суд отказал в иске, пока решение было оглашено без мотивировочной части", — заявил источник издания. В иске 17-летняя студентка заявляла, что желает вакцинироваться от коронавируса, "но получить заявление от родителей у неё не получается", в связи с чем она множество раз получала отказы в иммунизации от медучреждений. Девушка также обратила внимание на то, что другие прививки несовершеннолетние имеют право получать без согласия семьи с 15 лет.

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