"Суд отказал в иске, пока решение было оглашено без мотивировочной части", — заявил источник издания. В иске 17-летняя студентка заявляла, что желает вакцинироваться от коронавируса, "но получить заявление от родителей у неё не получается", в связи с чем она множество раз получала отказы в иммунизации от медучреждений. Девушка также обратила внимание на то, что другие прививки несовершеннолетние имеют право получать без согласия семьи с 15 лет.