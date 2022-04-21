"Суд отказал в иске, пока решение было оглашено без мотивировочной части", — заявил источник издания. В иске 17-летняя студентка заявляла, что желает вакцинироваться от коронавируса, "но получить заявление от родителей у неё не получается", в связи с чем она множество раз получала отказы в иммунизации от медучреждений. Девушка также обратила внимание на то, что другие прививки несовершеннолетние имеют право получать без согласия семьи с 15 лет.
Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей
- Автор Дарья
- 21 апреля, 2022. Четверг 14:43
Верховный суд России отказал девушке, просившей признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для иммунизации от COVID-19 детям от 12 до 17 лет, информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя истицы Пётра Карманова.