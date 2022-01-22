ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе прошел вакцинацию от Covid-19 86-летний житель

В Хасавюртовском районе прошел вакцинацию от Covid-19 86-летний житель

Автор
22 января, 2022. Суббота 02:50
В Хасавюртовском районе прошел вакцинацию от Covid-19 86-летний житель

В Хасавюртовском районе Дагестана прошел вакцинацию от коронавируса 86-летний мужчина. Ибрагим Чунтиханов на личном примере продемонстрировал безопасность препарата.

В Хасавюртовском районе прошел вакцинацию от Covid-19 86-летний житель
Вакцинация

Он также призвал граждан пенсионного возраста вакцинироваться, так как они пребывают в группе риска.

Стоит заметить, что Ибрагим Чунтиханов родился в 1936 году. Занимал должность фельдшера в Иркутской области. Далее работал в своем родном селе.

 

Прочитано 59 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top