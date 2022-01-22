В Хасавюртовском районе прошел вакцинацию от Covid-19 86-летний житель

В Хасавюртовском районе Дагестана прошел вакцинацию от коронавируса 86-летний мужчина. Ибрагим Чунтиханов на личном примере продемонстрировал безопасность препарата.

Он также призвал граждан пенсионного возраста вакцинироваться, так как они пребывают в группе риска.

Стоит заметить, что Ибрагим Чунтиханов родился в 1936 году. Занимал должность фельдшера в Иркутской области. Далее работал в своем родном селе.