Он также призвал граждан пенсионного возраста вакцинироваться, так как они пребывают в группе риска.
Стоит заметить, что Ибрагим Чунтиханов родился в 1936 году. Занимал должность фельдшера в Иркутской области. Далее работал в своем родном селе.
В Хасавюртовском районе Дагестана прошел вакцинацию от коронавируса 86-летний мужчина. Ибрагим Чунтиханов на личном примере продемонстрировал безопасность препарата.
Он также призвал граждан пенсионного возраста вакцинироваться, так как они пребывают в группе риска.
Стоит заметить, что Ибрагим Чунтиханов родился в 1936 году. Занимал должность фельдшера в Иркутской области. Далее работал в своем родном селе.
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