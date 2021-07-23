Поддержав распоряжение главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова, руководитель издания напомнил о том, что первая волна коронавируса сильно ударила по экономике. «Второй локдаун мы просто не выдержим», - резюмировал Арсен Юсупов.
Арсен Юсупов: «Второй локдаун мы просто не выдержим»
- Автор Арслан
- 23 июля, 2021. Пятница 11:25
Комментируя решение Роспотребнадзора о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, главный редактор даргинской газеты «Замана» подчеркнул, сегодня вакцинация – единственный способ обезопасить себя и своих близких.
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