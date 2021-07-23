ЗАМАНА - Арсен Юсупов: «Второй локдаун мы просто не выдержим»

Арсен Юсупов: «Второй локдаун мы просто не выдержим»

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23 июля, 2021. Пятница 11:25
Арсен Юсупов: «Второй локдаун мы просто не выдержим»

Комментируя решение Роспотребнадзора о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, главный редактор даргинской газеты «Замана» подчеркнул, сегодня вакцинация – единственный способ обезопасить себя и своих близких.

Арсен Юсупов: «Второй локдаун мы просто не выдержим»
Вакцинация

Поддержав распоряжение главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова, руководитель издания напомнил о том, что первая волна коронавируса сильно ударила по экономике. «Второй локдаун мы просто не выдержим», - резюмировал Арсен Юсупов.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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