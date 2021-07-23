Арсен Юсупов: «Второй локдаун мы просто не выдержим»

Автор Арслан

Комментируя решение Роспотребнадзора о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, главный редактор даргинской газеты «Замана» подчеркнул, сегодня вакцинация – единственный способ обезопасить себя и своих близких.