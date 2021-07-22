Сергей Меликов выбрал вакцину «Спутник V». Он подчеркнул, что сегодня дагестанцу считают вакцину одним из способов избежать заражения коронавирусом.
«Мне дорога жизнь родных и близких мне людей. Я не хочу подвергать их риску», – заключил Глава.
О своей вакцинации врио руководителя региона сообщил на очередном заседании оперштаба, которое состоялось накануне, 21 июля.
Сергей Меликов выбрал вакцину «Спутник V». Он подчеркнул, что сегодня дагестанцу считают вакцину одним из способов избежать заражения коронавирусом.
«Мне дорога жизнь родных и близких мне людей. Я не хочу подвергать их риску», – заключил Глава.
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