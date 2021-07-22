ЗАМАНА - Не хочу подвергать близких опасности: Глава Дагестана привился от коронавируса

Не хочу подвергать близких опасности: Глава Дагестана привился от коронавируса

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22 июля, 2021. Четверг 15:58
Не хочу подвергать близких опасности: Глава Дагестана привился от коронавируса

О своей вакцинации врио руководителя региона сообщил на очередном заседании оперштаба, которое состоялось накануне, 21 июля.

Не хочу подвергать близких опасности: Глава Дагестана привился от коронавируса
Вакцинация

Сергей Меликов выбрал вакцину «Спутник V». Он подчеркнул, что сегодня дагестанцу считают вакцину одним из способов избежать заражения коронавирусом.

«Мне дорога жизнь родных и близких мне людей. Я не хочу подвергать их риску», – заключил Глава.

 

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