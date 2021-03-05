Свою позицию представитель издания отметила тем, что не смогла оставаться в стороне, видя, как люди болеют.
«Доверилась врачам», - отметила Патимат Алиева.
В рамках активной иммунизации среди представителей редакций республиканских изданий и книжных издательств вакцинацию прошла корректор даргинской газеты «Замана» Патимат Алиева.
Свою позицию представитель издания отметила тем, что не смогла оставаться в стороне, видя, как люди болеют.
«Доверилась врачам», - отметила Патимат Алиева.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..