ЗАМАНА - Корректор газеты «Замана» сделала прививку от коронавируса

Корректор газеты «Замана» сделала прививку от коронавируса

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05 марта, 2021. Пятница 12:51
Корректор газеты «Замана» сделала прививку от коронавируса

В рамках активной иммунизации среди представителей редакций республиканских изданий и книжных издательств вакцинацию прошла корректор даргинской газеты «Замана» Патимат Алиева.

Корректор газеты «Замана» сделала прививку от коронавируса
Вакцинация

Свою позицию представитель издания отметила тем, что не смогла оставаться в стороне, видя, как люди болеют.

«Доверилась врачам», - отметила Патимат Алиева.

 

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