По данным пресс-службы администрации муниципалитета, в район завезено еще 300 доз.
В Дахадаевский район поступила вторая партия вакцины
- Автор Арслан
- 04 марта, 2021. Четверг 11:42
О необходимости проведения двухфазной процедуры прививания от новой коронавирусной инфекции сообщил секретарь административной комиссии Магомед Ахмедханов.
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