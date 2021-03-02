«Сейчас мы прошли 1-ый шаг вакцинопрофилактики. Как известно, иммунизация проходит в два шага. Через 21день мы пройдем второй этап",- отмечает руководитель ОКСМПиТ Хивского района Казбек Казиев.
Также он добавил, что сегодня, к сожалению, через соцсети людей пытаются дезинформировать, рассказывая о каких-то пагубных воздействиях вакцины на организм человека. "Мне бы хотелось, чтобы земляки больше доверяли врачам, которые весьма подробно все объясняют, а не каким-то неизвестным личностям в интернете. К своему организму нужно относиться со всей ответственностью. Наша безопасность сейчас в наших руках», подчеркнул руководитель руководитель отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма Хивского района.
Работники культуры и спорта Хивского района привились от коронавируса
- Автор Хадижат
- 02 марта, 2021. Вторник 08:18
1 марта к вакцинопрофилактике от вируса Covid-19 в Хивском районе присоединились сотрудники отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма.
«Сейчас мы прошли 1-ый шаг вакцинопрофилактики. Как известно, иммунизация проходит в два шага. Через 21день мы пройдем второй этап",- отмечает руководитель ОКСМПиТ Хивского района Казбек Казиев.
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