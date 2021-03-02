Работники культуры и спорта Хивского района привились от коронавируса

«Сейчас мы прошли 1-ый шаг вакцинопрофилактики. Как известно, иммунизация проходит в два шага. Через 21день мы пройдем второй этап",- отмечает руководитель ОКСМПиТ Хивского района Казбек Казиев.

Также он добавил, что сегодня, к сожалению, через соцсети людей пытаются дезинформировать, рассказывая о каких-то пагубных воздействиях вакцины на организм человека. "Мне бы хотелось, чтобы земляки больше доверяли врачам, которые весьма подробно все объясняют, а не каким-то неизвестным личностям в интернете. К своему организму нужно относиться со всей ответственностью. Наша безопасность сейчас в наших руках», подчеркнул руководитель руководитель отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма Хивского района.