ЗАМАНА - Работники культуры и спорта Хивского района привились от коронавируса

Работники культуры и спорта Хивского района привились от коронавируса

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02 марта, 2021. Вторник 08:18
Работники культуры и спорта Хивского района привились от коронавируса

1 марта к вакцинопрофилактике от вируса Covid-19 в Хивском районе присоединились сотрудники отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма.

Работники культуры и спорта Хивского района привились от коронавируса
Вакцинация

«Сейчас мы прошли 1-ый шаг вакцинопрофилактики. Как известно, иммунизация проходит в два шага. Через 21день мы пройдем второй этап",- отмечает руководитель ОКСМПиТ Хивского района Казбек Казиев.
Также он добавил, что сегодня, к сожалению, через соцсети людей пытаются дезинформировать, рассказывая о каких-то пагубных воздействиях вакцины на организм человека. "Мне бы хотелось, чтобы земляки больше доверяли врачам, которые весьма подробно все объясняют, а не каким-то неизвестным личностям в интернете. К своему организму нужно относиться со всей ответственностью. Наша безопасность сейчас в наших руках», подчеркнул руководитель руководитель отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма Хивского района.

 

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