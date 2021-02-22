ЗАМАНА - Замглавы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов привился от коронавируса

Замглавы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов привился от коронавируса

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22 февраля, 2021. Понедельник 21:21
Замглавы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов привился от коронавируса

Джалалутдин Джамалутдинов подчеркнул, что для безопасности наших родственников и знакомых а особенно представителей преклонного возраста, каждый дагестанец, не имеющий антител к заболеванию, по его мнению, должен поставить прививку от коронавирусной инфекции.

Замглавы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов привился от коронавируса
Вакцинация

"Вместе со мной вакцинопрофилактику прошли и руководитель ОМВД РФ по Карабудахкентскому району Герей Гереев, глава районного Собрания парламентариев Адиль Салаватов, глава Губдена Осман Джалилов, руководитель отдела спорта района Заур Умаракаев, руководитель отдела налоговых платежей и сборов Эльдар Гусейнов, заместитель руководителя управления образования Магомедсайгид Гаджимагомедов и иные сотрудники ведомств района", заявил Джалалутдин Джамалутдинов.
Также он отметил, что не смотря на то, что вакцинация является добровольной, очень важно осознавать, что только массовая вакцинопрофилактика сможет обеспечить нам победу в битве с коронавирусом.

 

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