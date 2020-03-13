ЗАМАНА - Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене боя с Фергюсоном

Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене боя с Фергюсоном

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13 марта, 2020. Пятница 13:20
Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене боя с Фергюсоном

Российский спортсмен смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи об отмене сражения с Тони Фергюсоном. Пост он выложил в Instagram.

Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене боя с Фергюсоном
Спорт

Нурмагомедов сообщил, что не знает, что происходит вне тренажерного зала. Спортсмен заметил, что у него такие же сведения, как и у всех остальных. Хабиб Нурмагомедов отметил, что будет и дальше тренироваться. Будет ли отменен бой никто не знает. О том, что UFC 249 могут отменить, передавалось ранее 13 марта. Это связывают с тем, что 12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на организацию массовых скоплений людей (больше 500 человек) из-за опасности заражения коронавирусом. UFC 249 планируется 18 апреля в Нью-Йорке.

 

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