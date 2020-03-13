Нурмагомедов отреагировал на слухи об отмене боя с Фергюсоном

Нурмагомедов сообщил, что не знает, что происходит вне тренажерного зала. Спортсмен заметил, что у него такие же сведения, как и у всех остальных. Хабиб Нурмагомедов отметил, что будет и дальше тренироваться. Будет ли отменен бой никто не знает. О том, что UFC 249 могут отменить, передавалось ранее 13 марта. Это связывают с тем, что 12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на организацию массовых скоплений людей (больше 500 человек) из-за опасности заражения коронавирусом. UFC 249 планируется 18 апреля в Нью-Йорке.