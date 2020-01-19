ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов снова сразится с Конором Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов снова сразится с Конором Макгрегором

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19 января, 2020. Воскресенье 14:47
Хабиб Нурмагомедов снова сразится с Конором Макгрегором

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, отметил глава UFC Дана Уайт.

Хабиб Нурмагомедов снова сразится с Конором Макгрегором
Спорт

Он считает, что в мире спорта такой бой был бы грандиозным событием. По словам главы, встреча дагестанца и ирландца состоится, если Хабиб Нурмагомедов в апреле победит Тони Фергюсона и защитит свой титул.

 

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