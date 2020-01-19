Хабиб Нурмагомедов снова сразится с Конором Макгрегором

Он считает, что в мире спорта такой бой был бы грандиозным событием. По словам главы, встреча дагестанца и ирландца состоится, если Хабиб Нурмагомедов в апреле победит Тони Фергюсона и защитит свой титул.