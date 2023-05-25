Противник российской команды – ливийская сборная.
От России в турнире участвуют три дагестанца: Муслим Бамматгереев, Гамид Шахбанов и Рустам Рамазанов.
Стоит уточнить, что двое последних одержали победу на Чемпионате мира 2019 года в Греции.
Российская сборная по футболу примет участие в полуфинале Чемпионата мира (6х6) в Турции.
Противник российской команды – ливийская сборная.
От России в турнире участвуют три дагестанца: Муслим Бамматгереев, Гамид Шахбанов и Рустам Рамазанов.
Стоит уточнить, что двое последних одержали победу на Чемпионате мира 2019 года в Греции.
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