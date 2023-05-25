ЗАМАНА - Футболисты из Дагестана сыграют в полуфинале Чемпионата мира

Футболисты из Дагестана сыграют в полуфинале Чемпионата мира

Автор
25 мая, 2023. Четверг 11:50
|||
Футболисты из Дагестана сыграют в полуфинале Чемпионата мира

Российская сборная по футболу примет участие в полуфинале Чемпионата мира (6х6) в Турции.

Футболисты из Дагестана сыграют в полуфинале Чемпионата мира

Противник российской команды – ливийская сборная.

От России в турнире участвуют три дагестанца: Муслим Бамматгереев, Гамид Шахбанов и Рустам Рамазанов.

Стоит уточнить, что двое последних одержали победу на Чемпионате мира 2019 года в Греции.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top