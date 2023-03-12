В Дагестан приехал президент Федерации дзюдо России

Он поучаствовал в торжественном открытии турнира детской лиги «Локодзюдо», который стартовал во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Турнир проходит под эгидой Федерации дзюдо России при поддержке ОАО «РЖД» Также Соловейчик встретился с главой Минспорта региона Сажидом Сажидовым, осмотрел музей спортивной славы республики и ряд спортивных школ, в которых обучают дзюдо.