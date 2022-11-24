Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с ярославским «Шинником» в последнем матче года

Матч войдёт в программу 20-го тура Первой лиги. Игра запланирована на 26 ноября на стадионе «Шинник», старт в 16:00. В игре первого круга махачкалинцы одержали победу над «Шинником» со счетом 2:1. У «Динамовцев» в багаже 25 набранных очков, они находятся на 11-м месте в турнирной таблице.