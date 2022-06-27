ЗАМАНА - В Махачкале ко Дню молодежи прошел чемпионат по волейболу

В Махачкале ко Дню молодежи прошел чемпионат по волейболу

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27 июня, 2022. Понедельник 14:19
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В Махачкале ко Дню молодежи прошел чемпионат по волейболу

Побороться за звание лучших смогли 14 команд – студентов региональных вузов.

В Махачкале ко Дню молодежи прошел чемпионат по волейболу
Спорт

Так, пальму лидерства завоевала команда «228»,  серебро у «Молодежки», а бронза – у команды «Хунзах».

 Победители  награждены медалями, кубками и грамотами, – передает пресс-служба Минмолодежи.

 

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