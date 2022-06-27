Так, пальму лидерства завоевала команда «228», серебро у «Молодежки», а бронза – у команды «Хунзах».
Победители награждены медалями, кубками и грамотами, – передает пресс-служба Минмолодежи.
Побороться за звание лучших смогли 14 команд – студентов региональных вузов.
Так, пальму лидерства завоевала команда «228», серебро у «Молодежки», а бронза – у команды «Хунзах».
Победители награждены медалями, кубками и грамотами, – передает пресс-служба Минмолодежи.
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