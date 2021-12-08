Мероприятие было организовано министерством в рамках реализации проекта «Профилактика противодействия проявлениям экстремизма в Республике Дагестан». В открытии фестиваля участвовали заместитель руководителя РМЦ Министерства молодежи региона Эмиля Улумиева и главный эксперт отдела по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Минмолодежи республики Шевкет Крумов.
Фестиваль уличной культуры прошел в Дагестане
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 09:54
Фестиваль уличной культуры провели на площадке спортивного комплекса Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. Джамбулатова, информирует пресс-служба Министерства молодежи региона.