ЗАМАНА - Фестиваль уличной культуры прошел в Дагестане

Фестиваль уличной культуры прошел в Дагестане

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08 декабря, 2021. Среда 09:54
Фестиваль уличной культуры прошел в Дагестане

Фестиваль уличной культуры провели на площадке спортивного комплекса Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. Джамбулатова, информирует пресс-служба Министерства молодежи региона. 

Фестиваль уличной культуры прошел в Дагестане
Спорт

Мероприятие было организовано министерством в рамках реализации проекта «Профилактика противодействия проявлениям экстремизма в Республике Дагестан». В открытии фестиваля участвовали заместитель руководителя РМЦ Министерства молодежи региона Эмиля Улумиева и главный эксперт отдела по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Минмолодежи республики Шевкет Крумов.

 

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