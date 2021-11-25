В составе сборной РФ на чемпионате выступили 9 спортсменов из Дагестана, трое из них заняли первое, второе и третье место.
Первое место выиграл Шамиль Исаков, серебро получил Артем Багаров, а бронза отошла Казбеку Латипову.
Трое тхэквондистов из Дагестана с нарушениями слуха выиграли медали на чемпионате мира, который проходил с 19 по 24 ноября в Тегеране, информирует Министерство спорта региона.
В составе сборной РФ на чемпионате выступили 9 спортсменов из Дагестана, трое из них заняли первое, второе и третье место.
Первое место выиграл Шамиль Исаков, серебро получил Артем Багаров, а бронза отошла Казбеку Латипову.
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